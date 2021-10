PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 30 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Saint-Etienne ne perd pas à Metz et les deux équipes marquent (2.20)

Cette rencontre ressemble à ce qu’on appelle à un match à six points entre le 19e et la lanterne rouge de notre championnat. Les Messins n’ont gagné qu’une seule rencontre depuis le début de la saison. C’était à Brest pour le compte de la 8e journée. Depuis ils sont retombés dans leurs travers en enchaînant trois défaites consécutives à Angers, contre Rennes et à Lens. Les Grenats ont même encaissé dix buts lors de ces rencontres. Rien ne va pour le FC Metz mais ce n’est pas mieux pour Saint-Etienne qui n’a toujours pas remporté le moindre match. Les Verts restent sur un nul arraché à la dernière minute du temps additionnel face à Angers. Les Angevins menaient 2-0 à la 56e minute avant que Khazri puis Nade n’apporte le point du nul à leur équipe. Pour cette rencontre entre les deux pires défenses de Ligue 1, je vois les deux équipes marquer et je pencherais pour le fait que Saint-Etienne ne perde pas (2.20) !

