PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 30 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : Rennes bat Montpellier 2-1, 3-1 ou 4-1 (3.75)

Frustrés par leur match à Istanbul contre le Fenerbahce, les Rennais vont vouloir se remettre de la "remontada" stambouliote (3-3). Cela commence dès aujourd'hui avec la réception d'un club qui ne va pas bien. Les Montpelliérains sont dans une crise de plus en plus profonde avec quatre défaites de rang et seulement trois points d'avance sur la zone rouge. Rennes ne va pas vouloir faire de cadeau à l'une des pires défenses du championnat. Je m'attends à un succès des Bretons à domicile. Avec l'absence de Mandanda, il est possible que le MHSC marque mais s'incline tout de même. Je miserais même sur le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour presque quadrupler la mise !

