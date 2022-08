PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 31 août – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG l’emporte à Toulouse, Mbappé buteur et les deux équipes marquent (2.50 via MYMATCH) !

Battu à Nantes lors de la dernière journée, le TFC n’a pas su tenir son avantage au score mais réalise un début de saison correct pour un promu avec un bilan équilibré de deux nuls, une victoire et une défaite. Cependant la mission paraît impossible ce soir face au PSG qui aura à cœur de se relancer après le nul face à Monaco. Les Monégasques ont parfaitement su coordonner leur pressing pour embêter la relance parisienne et aller prendre un point. Je ne pense pas les Toulousains capables de faire ça sur toute une rencontre. Je pense tout de même que le jeu offensif du TFC pourrait leur permettre de marquer. Pour le PSG je vois évidemment un Mbappé revanchard après avoir vendangé bon nombre d’occasions dimanche soir. Je vous propose donc de parier sur son but accompagné de la victoire de Paris avec les deux équipes qui marquent (2.50) !

