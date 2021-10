PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 31 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd pas à Brest et les deux équipes marquent (1.96)

Les Monégasques sont dans une bonne période avec deux victoires consécutives. Ils se sont imposés à Eindhoven sur la pelouse du PSV en Ligue Europa avant de battre Montpellier. Si le début de saison a été compliqué, cela est beaucoup mieux maintenant et si l’on regarde les cinq dernières journées, Monaco est 2e sur cette période derrière le Stade Rennais. Évidemment, Brest est très loin du niveau du club de la Principauté avec une 19e place au classement. Les Bretons n’arrivent pas à gagner et même si le jeu proposé est intéressant, les carences défensives sont trop importantes. Etant donné que je méfie toujours des surprises, je me couvrirais avec le N2. Je pense aussi que Brest va marquer dans son stade. Les Brestois ont toujours trouvé le chemin des filets à domicile. Un beau pari pour presque doubler la mise (1.96).

Pariez sur Brest – Monaco ici !