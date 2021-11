PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 4 novembre – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco bat le PSV et Ben Yedder marque (3.00)

Après une très belle victoire aux Pays-Bas lors du match aller, les Monégasques vont tâcher de faire aussi bien à domicile avec la réception du PSV. Monaco est bien parti pour se qualifier dans cette poule B avec sept points. Le club de la Principauté doit quand même se remettre d’une défaite étonnante à Brest en Ligue 1 qui a donc remporter son premier match de la saison. Toujours est-il qu’à Louis-II, Monaco reste sur quatre victoires consécutives et peut légitimement en enchaîner une cinquième. Lors de son dernier déplacement le PSV a pris une rouste par l’Ajax en championnat (5-0). Les Néerlandais auraient dû faire mieux à l’aller et ne pas perdre cette rencontre tant ils ont eu d’occasions. Ils étaient poussés par leur public. Cette fois ce ne sera pas le cas et je pense que Monaco va l’emporter. Je miserais même sur un but de Ben Yedder pour un combiné qui permettrait de tripler la mise (3.00) !

