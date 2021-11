PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 4 novembre – Ligue Europa

Mon pronostic : Marseille bat la Lazio Rome et MIlik marque (3.50)

L’OM doit l’emporter ! Après trois matches nuls lors de la phase aller de cette Ligue Europa, Marseille voudra enfin aller chercher un succès en Europe pour se donner les moyens sortir de ce groupe ! Il y a deux semaines les Marseillais sont allés faire 0-0 à Rome. La période n’est pas forcément bonne pour l’équipe de Sampaoli qui ne compte que deux victoires lors de ses neufs derniers matchs toutes compétitions confondues. On compte d’ailleurs quatre scores nuls et vierges durant cette période. Etonnant quand on connaît les prises de risques du coach argentin. Les Romains ont beaucoup de mal en déplacement. Ils n’ont plus gagné hors de leur base depuis sept rencontres. C’est pourquoi je pense que les Marseillais peuvent l’emporter. Pour prendre encore plus de risques, je vous propose de rajouter le but de Milik pour une belle cote de 3.50 !

