PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 décembre - CDM 2022

Mon pari : la Croatie bat le Japon (2.00) !

Je pense que la belle histoire japonaise va s'arrêter ce soir ! Les joueurs nippons, vainqueurs de l'Espagne et de l'Allemagne en poule, n'ont jamais réussi à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Les Croates, finalistes en 2018, sont prévenus et limiteront les risques face à cette équipe spécialiste du contre. Je m'attends à une rencontre fermée, avec peu d'occasions, et je me dis que la Croatie a assez de talent pour faire la différence en fin de partie. Je mise tout simplement sur une victoire des partenaires de Luka Modric pour une cote de (2.00) !

