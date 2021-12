PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon s’impose à Bordeaux et au moins trois buts dans la rencontre (1.98)

Je ne vois pas les Lyonnais se faire piéger ce soir ! Les Gones ne sont pas bien en championnat et viennent de perdre contre Reims (1-2) avec un but de fin de match. Il faut réagir pour l’OL qui doit absolument se rapprocher des places européennes et du podium. Bien que cette équipe soit malade, celle des Girondins de Bordeaux semble à l’agonie. Elle n’a remporté que deux rencontres cette saison face à Reims et dans la piscine du Chaudron à Saint-Etienne. C’est loin d’être suffisant et les Bordelais n’ont qu’un point d’avance sur les deux derniers du championnat. Je vois donc Lyon l’emporter. Pour faire gonfler la cote, je m’attends à beaucoup de buts pour ce match, pourquoi pas au moins trois. Un pari pour presque doubler la mise !

