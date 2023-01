PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 janvier – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Manchester City gagne sur la pelouse de Chelsea et Haaland marque (2.10)

Chelsea doit absolument se réveiller pour cette deuxième partie de saison. Etre seulement 10e du championnat après seize journées est évidemment loin des objectifs. Les Blues reçoivent Manchester City. Onze points séparent ces deux clubs et la différence en terme de niveau de jeu est énorme. Je ne vois pas les Citizen perdre même en déplacement. La qualité du jeu de l’équipe de Guardiola n’est plus à démontrer et avec le nul entre Arsenal et Newcastle les Skyblues auront l’objectif de reprndre des points sur les Gunners. Pour faire gonfler la cote, je vous propose, sans surprise, de rajouter le but d’Erling Haaland. Le Norvégien est tout simplement exceptionnel depuis le début de saison avec vingt-et-un buts inscrits en quinze journées. Un pari qui vous permettrait d’un peu plus que doubler la mise (2.10).

Pariez sur Chelsea – Man. City ici !