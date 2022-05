PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 mai – Ligue Europa Conférence – ½ retour

Mon pronostic : l’AS Rome bat Leicester (2.10)

Après le match nul (1-1) lors du match aller en Angleterre les Romains ont l’avantage de recevoir au retour et sont favoris pour se qualifier. Pour ce faire il faudra l’emporter dans les quatre-vingt-dix minutes pour ne pas aller en prolongation. L’AS Rome a du mal à gagner en ce moment avec une série de quatre matches sans victoire. 5e de Série A, la Louve est encore à la lutte pour terminer à une place qualificative pour la Ligue Europa mais n’a pu faire mieux qu’un score nul et vierge contre Bologne. Les Foxes, eux, ont perdu sur la pelouse de Tottenham (3-1) et n’ont plus remporté le moindre succès depuis cinq rencontres et une victoire sur le terrain du PSV en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Je pense tout de même que la Roma est meilleure et devrait s’imposer pour se qualifier en finale de la compétition (2.10).

Pariez sur AS Rome – Leicester ici !