PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 mai – Ligue Europa Conférence – ½ retour

Mon pronostic : Marseille bat Feyenoord et Milik marque (3.30)

Après la défaite aux Pays-Bas lors du match aller, les Marseillais n’ont plus le choix et doivent gagner au Vélodrome pour se qualifier en finale. Dommage qu’ils aient craqué après avoir remonté deux buts à Rotterdam. En perdant contre Lyon le week-end dernier les Olympiens avaient peut-être déjà les têtes à ce match retour aujourd’hui. Feyenoord est 3e de son championnat et a une nouvelle fois gagné ce week-end chez le Fortuna Sittard pour signer un cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues. Cependant je pense que cette série va s’arrêter aujourd’hui et je miserais sur la victoire de Marseille. Pour faire gonfler la cote, je parierais sur une réalisation de Milik qui doit montrer son importance dans ce genre de rencontre (3.30).

