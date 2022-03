PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 mars - Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lens et Brest (4.10)

C’est un match très intéressant qui nous attend entre Lens et Brest. Deux équipes très offensives qui devraient toutes deux marquer. Les Brestois sont dans le ventre mou du classement et n’avancent plus avec un seul point pris lors des deux dernières journées. Les Bretons même s’ils ne sont pas mathématiquement maintenus, possèdent tout de même dix points d’avance sur la zone rouge. Les Lensois vont mieux avec deux victoires et un nul lors des trois derniers matches de championnat. Les Sang-et-Or sont toujours en course pour l’Europe mais la concurrence est rude pour le top 5 ! Cependant défensivement Lens a beaucoup de mal et je pense que Brest est capable de partir avec le point du nul. Un pari coté à 4.10 !

