PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : 0-0 ou 1-1 entre Ajaccio ou Strasbourg (3.20)

Match très équilibré entre ces deux équipes qui sont en plein dans la zone rouge. Ajaccio n’a pris que huit points depuis le début de saison, la faute à une attaque pas au niveau de la Ligue 1. Les Corses n’ont inscrit que huit buts. Ils restent, qui plus est, sur deux revers de rang. L’un contre le PSG (3-0), logique, l’autre plus inquiétant à Auxerre (1-0), chez un concurrent direct pour le maintien. Les Acéistes doivent donc essayer de prendre des points à domicile face à des Strasbourgeois décevants. Vainqueurs de leur première rencontre de la saison lors de la 10e journée, ils n’ont pas réussi à enchaîner avec une défaite contre Lille (3-0), puis deux scores de parité à Toulouse (2-2) et face à Marseille (2-2). Avec ces deux clubs en manque de confiance, je miserais sur le nul et pour faire gonfler la cote je vous propose de pariez sur le 0-0 ou 1-1 (3-20) !

