PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 6 janvier - Série A - Italie

Mon pronostic : la Juventus bat Naples et les deux équipes marquent (3.55)

C'est un choc qui nous attend ce soir en Italie en clôture de la 20e journée de championnat. La Juventus est décevante cette saison mais elle semble aller mieux et sort d'un très bon mois de décembre lors duquel elle a remporté quatre rencontres toutes compétitions confondues et a réalisé un nul à Venise (1-1). Pour Naples, c'est pas fameux avec seulement trois victoires lors des dix derniers matches, pour deux nuls et donc cinq défaites ! Rien ne va plus pour les Napolitains qui doivent se relancer absolument. Cependant je ne vois pas les Turinois passer à côté. Il y a trop d'absents à Naples et je crois que la Juve va s'imposer chez elle ce soir pour revenir encore un peu plus sur le podium de cette Série A. Je pense tout de même que les Napolitains vont marquer. Non seulement la défense centrale habituelle de la Juventus sera absente (Chiellini, Bonucci), mais le Napoli a toujours marqué à l'extérieur sauf une fois chez la Roma (0-0). Un beau pari coté à 3.55 !

Pariez sur Juventus - Naples ici !