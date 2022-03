PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 6 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Nantes ne perd pas contre Montpellier et les deux équipes marquent (2.10)

Match très intéressant entre ces deux équipes. Le FC Nantes va vouloir fêter sa qualification en finale de la Coupe de France. A la Beaujoire je ne vois pas les Canaris perdre. Ils voudront une nouvelle fois faire plaisir à leurs supporters après cette demi-finale mais aussi la victoire contre le PSG il y a quelques semaines. Montpellier sera toujours privé de Sakho. L’ex-international français est le pilier de cette défense et son absence est préjudiciable pour les Héraultais. Pour me couvrir, car il peut tout se passer dans un match, je me dirigerais vers le 1N avec les deux équipes qui marquent. Offensivement, le MHSC a des arguments à faire valoir. Un beau pari pour plus que doubler la mise !

