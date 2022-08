PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 août – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes bat Lorient et but de Laborde (2.25)

Je ne vois pas de surprises pour cette rencontre. Les Rennais se sont renforcés cet été avec notamment l’arrivée de Steve Mandanda dans le but. Je vois les Bretons jouer les premières places une nouvelle fois cette saison. Excellent lors du dernier exercice, Martin Terrier a pu compter sur un autre joueur en pleine bourre, Gaetan Laborde. Ce dernier a été énorme avec de très bonnes statistiques : douze buts et huit passes décisives avec le Stade Rennais. C’est pourquoi je le vois marquer aujourd’hui. Sa cote est plus intéressante que celle de son compère de l’attaque. Evidemment je pense que Rennes va l’emporter contre une équipe bien inférieure. Un pari coté à 2.25 !

