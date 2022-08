PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 août – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Reims et but de Milik (2.20)

J’ai envie de faire confiance aux Marseillais pour cette rentrée. Opposés à Reims, les Olympiens ont toutes les armes, individuelles et collectives, pour se déjouer de ce piège qu’ils commencent à bien connaître. Oui le Stade de Reims ressemble à une bête noire au Vélodrome mais l’effectif de l’OM est fourni et de qualité. Les joueurs vont doucement monter en puissance et il ne faut pas trop s’appuyer sur ce qu’on a vu lors des matches amicaux qui n’ont pas été bon. Il y a des choses à corriger mais il est différent de jouer en compétition. Je vous propose donc de miser sur le succès de Marseille dans cette rencontre avec un but de son numéro 9, Milik (2.20) !

