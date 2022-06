PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : 1-1 ou 2-1 entre l’Allemagne et l’Angleterre (3.75)

L’Allemagne a encore des progrès à faire. C’est bien normal pour une équipe en reconstruction, qui reste sur plusieurs échecs dans les grandes compétitions. La Mannschaft a un vivier de joueurs très talentueux mais encore faut-il trouver une dynamique collective. La campagne de qualification pour la Coupe du Monde a été très bonne mais dès que le niveau s’élève c’est plus difficile avec des nuls aux Pays-Bas et en Italie. L’Angleterre s’est montrée févrile et peu concernée en Hongrie avec une défaite (1-0). Les Anglais aussi peuvent mieux faire. Les finalistes du dernier Euro se doivent de préparer au mieux la Coupe du Monde. Cependant je ne les vois pas gagner en Allemagne ce soir. Je miserais sur le 1N avec les deux équipes qui marquent. Pour une cote encore plus intéressante je jouerais le 1-1 ou le 2-1 (3.75) !

