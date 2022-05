PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 mai – Finale Coupe de France

Mon pronostic : Nantes ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (2.70)

Qu’il est difficile de battre Nantes ! Les Canaris n’ont perdu qu’une seule fois lors des six dernières journées de championnat. C’était à Marseille le 20 avril (3-2) et cela fut difficile pour les Olympiens. En Coupe de France les Nantais ont été énormes pour sortir Monaco en demi-finale. Tout un peuple a envahi la pelouse après la séance de tirs au but victorieuse. Cet engouement va peut-être leur permettre d’aller chercher ce trophée. Les Niçois ont connu un très beau parcours avec l’élimination du PSG et de l’OM notamment. Cependant je ne les trouve pas impressionnants en ce moment et je pense que Nantes peut s’accrocher. Je mettrais donc une pièce sur le fait que les Nantais ne perdent pas avec les deux équipes qui marquent (2.740) !

