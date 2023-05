PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 mai - Ligue 1

Mon pronostic : Troyes ne perd pas contre le PSG (3.45)

A mon sens, il faut tenter des gros coups en cette fin de saison lors des matches du PSG. Les Parisiens sont en pleine crise avec tous les événements des derniers jours. Lionel Messi, sanctionné pour son voyage en Arabie Saoudite, sera absent pour cette rencontre et même si son impact n'est pas à la hauteur du joueur qu'il est, sa patte gauche a souvent débloqué des situations compliquées. L'ESTAC doit profiter de ce Paris Saint-Germain diminué et atteint psychologiquement. Les Troyens doivent obligatoirement l'emporter pour garder espoir d'un maintien. Je m'attends donc à un gros match de leur part et je miserais sur le fait qu'ils ne perdent pas pour une très belle cote de 3.45 !

Pariez sur Troyes - PSG ici !