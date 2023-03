PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 mars - Ligue des Champions

Mon pronostic : Dortmund ne perd pas à Chelsea (1.96) !

Je ne comprends pas les cotes proposées sur cette rencontre ! Entre une équipe en plein doute et une équipe en pleine bourre, elles devraient au moins être équilibrées. Certes, Chelsea, avec son effectif pléthorique, semble capable de renverser n'importe quel adversaire. Mais le Borussia est peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement et va aborder ce match retour avec un avantage d'un but mais surtout sans aucune pression. Je mise donc logiquement sur le N2 (1.96) et je conseille aux plus joueurs d'y ajouter moins de quatre buts dans la rencontre (2.35) !

