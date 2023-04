PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 8 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Lille gagne à Angers et David marque (1.94)

Il s’est passé un petit miracle la semaine dernière au stade Raymond Kopa. Angers est enfin parvenu à prendre un point après cinq défaites d’affilée en tenant en échec l’OGC Nice (1-1). Cependant, je ne crois pas que cela aura une réelle incidence sur la fin de saison du SCO qui s’annonce plus que compliquée. Les Lillois ont eux gagné face à Lorient (3-1) pour signer une deuxième victoire consécutive après celle obtenue à Toulouse (2-0). Je les vois enchaîner à Angers et pour faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur le but de Jonathan David. Le Canadien partage la tête des meilleurs buteurs de championnat avec Mbappé. Un pari coté à 1.94 !

