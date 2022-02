PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 8 février – Coupe de France

Mon pronostic : Monaco ne perd pas et au moins trois buts dans le match (2.05)

Monaco est en pleine forme et se relance dans la course au podium. Les Monégasques ont montré un très beau visage face à Lyon (2-0). Au tour précédent, ils avaient été très incisifs en punissant les Lensois qui laissaient beaucoup trop d’espaces. Ils ont vite mené 3-0 avant que les Sang-et-Or ne se réveillent en seconde période en revenant à un but. Ensuite le club de la Principauté avait remis un coup de gaz pour se détacher et l’emporter (4-2). Les Amiénois, après un début de saison très difficile, vont beaucoup mieux mais n’arrivent pas à remonter dans la première partie de tableau en Ligue 1. Ils doivent rester concentrer sur la lutte pour le maintien. Je me couvrirais pour cette rencontre. La coupe peut toujours réserver des surprises. Je miserais sur le 1 N avec au moins trois buts dans la rencontre pour doubler la mise !

