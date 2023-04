PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 avril - Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 1-2 ou 1-3 entre Lorient et Marseille (3.05)

Après les victoires de Lens et du PSG, l'OM est sous pression et dans l'obligation de l'emporter pour revenir à hauteur des Sang-et-Or et à six longueurs du club de la capitale. Ce ne sera pas simple au Moustoir car les Lorientais sont capables de réaliser des coups. Ils ont tenu en échec Lyon et l'OGC Nice récemment et vont mieux après une période compliquée. Les Olympiens sont meilleurs en déplacement et c'est pour cela que je ne les vois pas perdre. Pour une cote intéressante, je vous propose trois scores exacts avec le 1-1, le 1-2 ou le 3-1 en faveur de Marseille. Un pari qui pourrait vous permettre de tripler votre mise.

Pariez sur Lorient - Marseille ici !