PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lyon et le PSG (3.90)

C’est toujours une rencontre particulière entre ces deux équipes. L’OL est le club qui a le plus battu le PSG depuis l’arrivée des Qataris (six fois). Le dernier succès des Lyonnais remonte à l’année dernière au Parc des Princes (1-0). Evidemment c’est à prendre en compte et même si les Gones sont décrochés en championnat, ils sont tout à fait capables de se sublimer dans une rencontre de cette envergure. Ils auront aussi envie de prendre leur revanche du match aller. Après une rencontre aboutie, ils avaient vu les Parisiens revenir au score avant que Mauro Icardi n’apporte la victoire au club de la capitale dans les dernières secondes. Les Parisiens sont privés de nombreux joueurs pour ce choc (Messi, Di Maria ou encore Neymar). Je pense que l’on pourrait assister à une petite surprise avec un nul en fin de rencontre. Un beau pari pour presque quadrupler la mise !

