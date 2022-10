PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lille et Lens (3.50)

Il est toujours difficile de lire un derby, surtout celui entre Lillois et Lensois. Les deux équipes chercheront à l'emporter et il pourrait tout se passer. Si l'on regarde l'état de forme, évidemment on donne un avantage au Racing qui réalise un début de saison quasi-parfait avec vingt-et-un points pris en neuf journées. De plus, Lens est invaincu en déplacement avec trois scores de parité (Ajaccio, Reims et Nantes) et une victoire (Monaco). Le LOSC reste lui sur un succès à domicile face à Toulouse avant tout de même de s'incliner à Lorient. L'entame de championnat n'est pas vraiment bonne avec une 8e place et huit points de retard sur Lens. Cependant, je vois une rencontre serrée et je tenterais de miser sur le nul pour plus que tripler la mise !

