PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 octobre – Coupe du Monde

Mon pronostic : la Finlande et l’Ukraine marquent (1.94)

Il est difficile de se prononcer sur cette rencontre. Tout peut se passer. La Finlande est chez elle et a l’espoir de prendre la deuxième place de ce groupe en cas de bons résultats sur ses deux matches en retard. Je suis assez d’accord avec Lionel. C’est logique que l’Ukraine soit favorite avec un effectif beaucoup plus conséquent avec plus de talent. L’attaque est très performante avec au moins un but inscrit lors de chaque rencontre. La Finlande compte dans ses rangs Pukki qui a déjà inscrit trois des quatre buts de sa sélection dans ces éliminatoires. C’est pourquoi je vous conseille, sans donner de résultat, de miser sur le fait que les deux équipes marquent pour presque doubler la mise.

