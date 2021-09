PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Lens et les deux équipes marquent (2.00)

Les Marseillais sont très bons depuis le début de la saison et produisent un jeu flamboyant. Il y a un coup à jouer cette saison pour la 2e place du classement. Evidemment on peut s’attendre à une très belle rencontre ce soir au Vélodrome. Ce qui m’inquiète c’est le forfait de Kamara, qui est, pour moi, le meilleur joueur de l’OM. Les Lensois aussi sont très bons sur le terrain et dans les résultats. Cela ne m’étonnerait pas que les deux équipes marquent. Avec l’avantage de jouer à domicile, je pencherais plutôt du coté marseillais. C’est pourquoi je vous propose le 1N avec les deux équipes qui marquent pour doubler la mise !

