PRONOS PARIS RMC Le pari football de Di meco et de Charbonnier du 16 mars Ligue des Champions

Notre pronostic : 0-0, 1-0 ou 2-0 pour Chelsea à Lille (2.60) !

On ne s'attend pas à un festival de buts ce soir au stade Pierre Mauroy ! Le LOSC va tenter de renverser le champion d'Europe en titre après une défaite (2-0) au huitième de finale aller. Problème : les Lillois seront privés de Renato Sanches, meilleur dogue à Stamford Bridge et isl devraient souffrir dans le jeu face à la machine londonienne. Malgré, tout, on se dit qu'il faut forcément tenir compte du contexte pour parier sur ce match et la situation délicate des Blues : club en vente, problèmes financiers, avenir incertain. Nous vous conseillons donc de miser sur le score exact multichances suivant : 0-0, 0-1 ou 0-2 pour une cote supérieure à deux (2.60) !

