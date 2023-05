PRONOS PARIS RMC Le pari football de folie d’Éric Di Meco sur Brest – Nantes – Ligue 1

Mon pronostic : Brest bat Nantes et Le Douaron buteur (5.00)

Je dois reconnaître que je suis très inquiet pour les Nantais. Leur débâcle au Stade de France samedi dernier n’annonce rien de bon pour la suite des évènements. Car la coupe était vraiment une parenthèse enchantée au milieu d’une saison de Ligue 1 bien compliquée. Nantes n’a, en effet, plus gagné le moindre match en championnat depuis le 2 février. A l’inverse, Brest est invaincu sur ses cinq dernières rencontres. La confiance est donc du côté des joueurs d’Éric Roy qui ont, en plus, l’avantage de recevoir. Avec un Jeremy Le Douraron qui a retrouvé une certaine efficacité, je les vois gagner ce soir et enfoncer un peu plus les Canaris, avec une nouvelle réalisation de leur meilleur buteur.

