PRONOS PARIS RMC Le pari football de Fred Piquionne du 13 juin sur Angleterre – Croatie

Mon pronostic : L’Angleterre ne perd pas face à la Croatie et Mount marque (5.50)

L’Italie et la Belgique ont impressionné pour leurs débuts dans la compétition. A un autre favori maintenant de faire pareil. L’Angleterre est sevrée de titre depuis 53 ans ! Une ineptie pour LA nation du football. 4e de la dernière Coupe du Monde, les Anglais avaient même fêté cette performance tant elle leur a fait du bien. Avec cette génération extraordinaire, ils doivent viser encore plus haut et ont un très bon premier match, face aux derniers finalistes en Russie en 2018. Cependant les Croates ont perdu de leur superbe avec des résultats en dents de scie depuis. Le collectif est beaucoup moins impressionnant. Cependant je préfère rester méfiant en me couvrant. Je ne vois pas l’Angleterre perdre et je miserais sur un but de Mason Mount. Le récent champion d’Europe avec son club de Chelsea est en pleine bourre. Un pari coté à 5.50 !

Pariez sur Angleterre – Croatie ici !