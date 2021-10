PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 10 octobre – Ligue des Nations

Mon pronostic : L’Équipe de France s’impose contre l’Espagne, avec un but de Kylian Mbappe (4.70)

On a enfin pu s’emballer pour nos bleus contre la Belgique ! Leur seconde période réussie va certainement les mettre en confiance ! S’ils mettent autant d’intensité dans le jeu et dans le pressing, je ne pense pas que l’Espagne va résister. Bien sûr, il faut toujours se méfier, comme on l’a vu jeudi, la vérité d’une période n’est pas celle de la suivante. Mais pour moi cette remontée au score a mis les joueurs de Didier Deschamps dans un excellent état d’esprit qui devrait les porter. D’autant plus que Kylian Mbappe semble s’être remis la tête à l’endroit après son Euro raté. Le Bondynois a été excellent jeudi, je le vois faire sauter le verrou espagnol ce soir.

Pariez sur Espagne - France ici !