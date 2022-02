PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 11 février – Ligue 1

Mon pronostic : Paris bat Rennes et les deux équipes marquent (2.85) !

Les Parisiens ont montré un beau visage de leur dernière rencontre à Lille. Le PSG s’est largement imposé (5-1) après avoir mis de l’intensité. Quand tous les joueurs se mettent au diapason, il peut y avoir de belles choses dans cette équipe. Pour préparer au mieux la rencontre de mardi soir contre le Real Madrid, il faudra faire un bon match face à Rennes. Ce ne sera pas simple. Les Bretons sont très bons cette saison et sont les seuls à avoir battu le club de la capitale cette saison en Ligue 1, même si les circonstances de cette rencontre étaient particulières. Les Rennais sont très intéressants et marquent souvent. Je pense qu’ils vont faire trembler les filets du Parc. Je vois tout de même Paris s’imposer. Une très belle cote de 2.85 ! Si vous voulez prendre plus de risques, je rajouterais le but de Mbappé pour quadrupler la mise.

Pariez sur PSG – Rennes ici !