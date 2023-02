PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 11 février – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat le PSG et les deux équipes marquent (4.00) !

Après la défaite au Vélodrome en Coupe de France et juste avant le huitième de finale aller contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain aura fort à faire tout à l’heure (17h) sur la pelouse de l’AS Monaco. Les Parisiens, sans Messi, Mbappé, Hakimi ou encore Nuno Mendes qui devrait être préservé, ne peuvent pas se permettre de perdre dans la lutte à distance avec Marseille. Les Monégasques sont invaincus en championnat depuis la reprise avec cinq victoires et deux nuls. Avec la composition remaniée du Paris Saint-Germain je pense que Monaco peut s’imposer. Je miserais tout de même sur un but du PSG pour quadrupler la mise !

