PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 14 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Nantes sans encaisser de but (2.45)

Diminué par le Covid-19 et les joueurs à la CAN, le FC Nantes vient amoindri à Nice ce soir. Les Nantais, pourtant sur une bonne lancée avec seulement deux points de retard sur la 4e place, vont devoir serrer les dents en ce mois de janvier. Les Aiglons sont moins touchés et largement favoris pour cette rencontre ! Ils peuvent mettre la pression sur leurs poursuivants s’ils s’imposent. Je pense qu’ils vont prendre très au sérieux cette rencontre. Je vois l’OGC Nice très solide défensivement face à des Canaris qui auront du mal à se montrer dangereux. C’est pourquoi je jouerais le succès des Niçois sans prendre de but pour une cote de 2.45 !

