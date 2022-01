PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 16 janvier - Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Lille et les deux équipes marquent (2.15)

Match très compliqué à pronostiquer ce soir à 20h45 ! Les Marseillais sont dans une bonne forme avec sept victoires sur les neuf derniers matches toutes compétitions confondues. L'OM n'impressionne pas mais est bien ancré dans le top 3 avec la possibilité de revenir sur Nice vainqueur vendredi soir face à Nantes. Au Vélodrome, l'OM doit bonifier cette belle victoire à Bordeaux et en s'imposant ce soir, il pourrait mettre définitivement Lille hors de course. Je pense que les deux équipes vont marquer car il y a de très bons arguments offensifs de part et d'autre. Pour ne pas prendre trop de risques, je me couvrirais avec le fait que Marseille ne perde pas à domicile. Un pari pour plus que doubler la mise !

