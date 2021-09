PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 18 septembre Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Saint-Etienne et Bordeaux (3.35)

C’est une affiche historique entre les deux derniers du championnat. Saint-Etienne est un club malade depuis bien trop longtemps. Les Verts tournent en rond depuis deux saisons et possèdent un effectif limité. Entre joueurs en méforme et absence d’un véritable buteur, l’équipe a perdu toute créativité offensive et ne peut pas s’appuyer sur une défense solide pour combler ce déficit. Son adversaire du soir n’est guère dans une meilleure situation. Bordeaux est, en effet, à l’agonie, avec de nombreux problèmes internes et un niveau de jeu très faible sur le terrain. Les Girondins sont partis, eux aussi, pour une saison galère. Les deux équipes n’ont toujours pas remporté le moindre match cette saison et, pour moi, ils vont encore devoir patienter. C’est pourquoi je miserais sur un résultat nul (3.35).

Pariez sur Saint-Etienne-Bordeaux ici !