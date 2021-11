PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 19 novembre - Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Lille sans encaisser de but (3.25)

C'est une rencontre très importante pour ces deux équipes qui sont dans le milieu de tableau. Elles déçoivent depuis le début de saison en championnat et semblent avoir du mal à gérer la Ligue 1 et l'Europe. Les Monégasques restent sur trois rencontres sans marquer et sans gagner avec deux nuls et une défaite. Je pense que la trêve internationale a pu leur faire du bien. Les Lillois ne sont pas beaucoup mieux. Ils n'ont plus remporté la moindre rencontre en championnat depuis le 3 octobre face à Marseille. Ensuite ils ont perdu à Clermont et à Paris et ont partagé les points face à Brest et Angers. Je fais confiance au club de la Principauté pour ce duel ce soir. Je le vois même s'imposer sans prendre de but, surtout si David n'est pas sur la pelouse, lui qui est incertain. Un beau pari pour plus que tripler la mise.

