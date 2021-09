PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 19 septembre Ligue 1

Mon pronostic : Monaco s’impose à Nice (2.62)

Un derby pour deux clubs aux trajectoires opposées. L’OGC Nice réalise un excellent début de saison sous la houlette de Christophe Galtier. Avec un effectif de qualité, les Aiglons pratiquent un football aussi spectaculaire qu’efficace et sont bien partis pour jouer le podium. Son adversaire du jour vit une période bien plus compliquée. En effet, l’AS Monaco, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches en championnat, pointe à une triste seizième place. Si les joueurs de Niko Kovac ne parviennent pas à retrouver leur niveau de l’exercice précédent, ils vont jouer cette rencontre dans une position idéale : celle de l’équipe qu’on n’attend plus. Ils ont toutes les qualités pour rivaliser avec les Niçois et peuvent même espérer plus. Je miserais donc sur un succès Monégasque à l’Allianz Riviera (2.62).

