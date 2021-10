PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 1er octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Reims par au moins deux buts d’écart (3.10)

Les Lensois sont impressionnants en ce début de saison avec une seule défaite et une belle 2e place au classement avant cette 9e journée de Ligue 1. Les Sang-et-Or l’ont emporté la semaine dernière à Marseille après un match de très haut niveau. Cette équipe peut aller loin et rester très haut dans ce championnat. Les Rémois sont rôdés pour jouer le maintien ou le ventre mou au mieux. Je ne les vois pas rivaliser à Bollaert. Lens, pour moi, est largement supérieur à son adversaire du soir et est dans une très bonne dynamique. Même la défaite en milieu de semaine face à Montpellier, n’a, en rien, cassé cette bonne phase. Je vois les Nordistes s’imposer par au moins deux buts d’écart. Un pari qui pourrait vous permettre de tripler la mise (3.10) !

Pariez sur Lens – Reims ici !