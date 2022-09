PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 1er octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Nice et les deux équipes marquent (2.30)

Dans ce duel extrêmement déséquilibrée en Ligue 1, il est compliqué de parier contre le Paris Saint-Germain tant le tenant du titre domine outrageusement non seulement le championnat mais aussi sa poule en Ligue des Champions. Les Parisiens voudront donc continuer sur cette voie là en n’arrêtant pas de gagner. Le seul bémol de cette équipe concerne la défense. Celle-ci encaisse un peu trop de buts à mon goût et laisse bien trop d’espaces. C’est pourquoi je miserais sur le but de l’OGC Nice pour cette rencontre. Les Aiglons ont bien entendu des arguments offensifs et le talent pour faire trembler les filets. Cependant ce sera insuffisant pour avoir un résultat. Je jouerais donc le succès du PSG avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.30 !

