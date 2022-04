PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 2 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent (2.35)

C’est une des rencontres les plus importantes de cette fin de saison entre ces deux clubs qui jouent une place sur le podium et donc une qualification en Ligue des Champions. Rennes a pris l’avantage dans cette course lors de la dernière journée. Les Bretons se sont imposés très largement contre Metz (6-1) alors que Nice s’est incliné à Marseille (2-1). Les Rennais ont donc deux points d’avance sur leurs adversaires du jour et sont sur une série de cinq succès consécutifs. Les Aiglons, eux, n’ont pris qu’un seul point lors des deux dernières rencontres en championnat et doivent réagir. Je pense donc qu’ils ne vont pas perdre en fin de journée. Face à la meilleure attaque du championnat je ne les vois pas garder leur cage inviolée. Un pari coté à 2.35 !

Pariez sur Nice – Rennes ici !