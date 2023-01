PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 20 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Marseille et Rennes vont aux tirs au but (3.70)

Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer les Rennais. Leur performance face au PSG a été grandiose et leur victoire est plus que méritée. Cela pourrait leur donner des ailes pour la suite de la saison et déjà pour ce déplacement au vélodrome. En septembre, les Bretons avaient réussi à prendre un point à Marseille (1-1). Les Olympiens ne m’ont jamais impressionné face à de grosses équipes. Leur série de victoires actuelle est impressionnante, mais depuis la reprise, ils n’ont pas joué de clubs majeurs. Je pense donc que Rennes a un coup à jouer et je miserais sur le nul au bout des quatre-vingt-dix minutes pour une très belle cote de 3.70 !

Pariez sur Marseille – Rennes ici !