PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 21 avril – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne à Angers par au moins trois buts d’écart (2.10)

Comme Lionel, je n’imagine certainement pas le PSG passer à côté de cette rencontre alors que le SCO est au fond du trou. Les Angevins n’ont pris que 14 points depuis le début de la saison et même s’ils ont pris des points contre Nice et Lille, je pense qu’ils vont prendre une belle rouste contre le Paris Saint-Germain qui voudra aller chercher le plus rapidement possible ce onzième titre de champion. Je vous propose donc de miser sur la victoire parisienne par au moins trois buts d’écart.

