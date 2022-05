PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Rennes (4.15)

Je tenterais un gros coup pour cette dernière journée. Les Lillois n’ont plus rien à jouer mais on les a vu concernés à Nice avec une belle victoire (3-1). Peut-être ont-ils l’objectif de terminer au moins dans la première partie de tableau. Ils sont actuellement 10e avec cinquante-quatre points et pourraient profiter de la pression qu’a le Stade Rennais. Les Bretons sont 4e avec trois points de retard sur le top 3 et deux d’avance sur le 5e. Attention donc à ne pas tout perdre dans cette dernière journée. En déplacement, ils restent sur deux défaites consécutives et ne sont que 10e du classement extérieur. C’est pourquoi je miserais sur la grosse cote avec la victoire du LOSC pour plus que quadrupler la mise !

