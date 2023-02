PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 24 février – Ligue 1

Mon pronostic : 2-0, 3-0 ou 4-0 pour Lille contre Brest (3.00)

Sans surprise, je n’imagine pas une seule seconde que Lille ne parvienne pas à s’imposer ce soir contre Brest. Les Lillois méritaient beaucoup mieux au Parc des Princes que cette défaite quatre buts à trois. Ils doivent retrouver vite la victoire pour espérer revenir dans le top 5 et mettre la pression au Stade Rennais. Les Brestois n’ont pas les armes pour lutter et restent sur une série de quatre rencontres sans succès. La lutte pour le maintien s’annonce difficile et c’est pour cela que je vous propose de parier sur un succès des Lillois sur le score de 2-0, 3-0 ou 4-0 pour tripler la mise.

