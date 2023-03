PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 24 mars – Qualifications EURO 2024

Mon pronostic : la France bat les Pays-Bas et Kolo Muani marque (3.90)

Avec toutes les absences côté néerlandais, la France devrait logiquement s’imposer. Je pense qu’on devrait voir du spectacle avec ces Bleus. La composition que devrait aligner Didier Deschamps me fait plaisir et pour avoir une cote plus importante, je miserais sur le but de Kolo Muani. L’ex-Nantais a été énorme lors de la finale de la Coupe du Monde. Même s’il est dans un creux avec Francfort, il a tout de même inscrit seize buts depuis le début de saison. Je pense qu’il pourrait s’illustrer ce soir à la pointe de l’attaque. Un pari qui pourrait vous permettre de presque quadrupler la mise.

