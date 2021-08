PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 27 août Ligue 1 - France

Mon pronostic : Lyon gagne à Nantes avec un but d’Aouar (3.90).

Même si son début de saison est très difficile, je trouve que Lyon a été un peu mieux contre Clermont. Les Gones sont retombés dans leurs travers en fin de match avec de grosses erreurs défensives, mais ont largement la qualité pour aller s’imposer à Nantes. Les Canaris font un bon début de saison et sont un peu plus solides depuis l’arrivée de Kombouaré donc ça ne sera pas simple, mais je pense que Lyon est bien préparé. Un bon nombre de joueurs rhodaniens doivent lancer leur saison et assumer leur statut de cadre, notamment Houssem Aouar. C’est pourquoi je pense que Lyon va gagner à la Beaujoire, et que le milieu de terrain français montrera la voie à son équipe en marquant ce soir. Un pari très intéressant coté à 3.90.

