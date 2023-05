PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 27 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes gagne par au moins deux buts d’écart contre Monaco (3.20)

Pour moi il n’y aura pas match entre Rennes et Monaco. Les Rennais restent sur deux cartons à Ajaccio (5-0) et face à Troyes (4-0). Avec trois points de retard sur son adversaire du soir, les Bretons sont dans l’obligation de l’emporter et quand on sait qu’ils sont quasiment intraitables au Roahzon Park, cela ne semble pas farfelu. Les Monégasques sont catastrophiques en ce moment avec seulement quatre points pris lors des cinq dernières journées. Je pense qu’ils pourraient tout perdre et je les vois même s’incliner par au moins deux buts d’écart pour plus que tripler la mise.

