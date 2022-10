PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 28 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Toulouse et les deux équipes marquent (2.85)

Nous sommes d’accord avec Jérôme. Les Lensois devraient, selon toute logique, s’imposer dans leur antre face à Toulouse. Les Sang-et-Or n’ont connu que la victoire cette saison à Bollaert avec exactement six succès. Le Racing est tout à fait capable d’enchaîner d’autant qu’il reste sur deux victoires et a gagné déjà huit fois pour se hisser à la 2e place. Attention tout de même au Téfécé qui est une bonne équipe de ce championnat avec un jeu offensif et séduisant. Les Toulousains savent marquer et je pense qu’il pourrait trouver la faille dans la défense Lensoise. Cependant cela devrait être insuffisant pour éviter la défaite. On vous propose donc ce pari : Lens gagne avec les deux équipes qui marquent (2.85) !

